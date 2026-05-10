Tamil Nadu CM Vijay: सरकार बनाने के बाद भी विजय की मुश्किलें नहीं होगी कम, इन चुनौतियों का करना होगा सामना

हालांकि उनकी पार्टी TVK की शुरुआत 2024 में हुई, लेकिन उससे पहले भी विजय सामाजिक कार्यों के कारण चर्चाओं में रहते थे। उनकी फिल्मों में नशे की समस्या, भ्रष्टाचार और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाता रहा है। 2009 से ही उनके राजनीति में आने की अटकलें लगती रही थीं, जबकि वे लगातार समाजसेवा से जुड़े रहे। 2026 के चुनाव में विजय ने पेरंबूर और त्रिची ईस्ट, दो सीटों से जीत हासिल की है। अब वे इनमें से एक सीट छोड़ देंगे।