असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका: प्रद्युत बोरदोलोई ने क्यों छोड़ी पार्टी, खुद बताया असली कारण

उन्होंने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री के काम से खुश होकर BJP में शामिल हुआ हूँ। शासन के प्रति उनके समर्पण ने मुझे बहुत आकर्षित किया है।' पूर्व MP ने कांग्रेस में अपने साथ हुए बर्ताव पर भी निराशा जताई और कहा कि पार्टी में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। बोरदोलोई ने कहा, 'मुझे कांग्रेस में वह सम्मान नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। पार्टी में रहते हुए मैं मानसिक परेशानी से गुजर रहा था।' उन्होंने बताया कि अंदरूनी मसले और पहचान की कमी कुछ समय से उन पर भारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने का फैसला किया।