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असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका: प्रद्युत बोरदोलोई ने क्यों छोड़ी पार्टी, खुद बताया असली कारण

कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को कहा कि BJP में शामिल होने का उनका फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तारीफ और कांग्रेस से नाराजगी की वजह से हुआ।

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गुवाहाटी

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Shaitan Prajapat

Mar 18, 2026

Pradyut Bordoloi joins BJP

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका

Assam Politics: असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए होने वाले एक महत्वपूर्ण बीजेपी की बैठक से कुछ घंटे पहले बोरदोलोई बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ नेता का चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने पर बोरदोलोई ने कहा कि कांग्रेस में उनको घुटन महसूस हो रही थी। उनको अपमान किया जा रहा था।

हाथ छोड़ थामा बीजेपी का दामन

नागांव से दो बार सांसद और राज्य में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके बोरदोलोई असम कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने मंगलवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके अगले दिन बुधवार को दिल्ली में असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए।

जानें सीएम सरमा ने क्या कहा

सीएम सरमा ने कहा कि दिन में बाद में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में तेजी लाई गई और असम भाजपा आगामी चुनाव में बोरदोलोई को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश करेगी, जो दलबदल के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के योग्य हैं।

प्रद्युत बोरदोलोई ने क्यों छोड़ी पार्टी

कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को कहा कि BJP में शामिल होने का उनका फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तारीफ और कांग्रेस से नाराजगी की वजह से हुआ। BJP में औपचारिक रूप से शामिल होने के तुरंत बाद नई दिल्ली में रिपोर्टरों से बात करते हुए बोरदोलोई ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके और काम करने के तरीके से प्रभावित हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा के मुरीद हुए प्रद्युत बोरदोलोई

उन्होंने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री के काम से खुश होकर BJP में शामिल हुआ हूँ। शासन के प्रति उनके समर्पण ने मुझे बहुत आकर्षित किया है।' पूर्व MP ने कांग्रेस में अपने साथ हुए बर्ताव पर भी निराशा जताई और कहा कि पार्टी में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। बोरदोलोई ने कहा, 'मुझे कांग्रेस में वह सम्मान नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। पार्टी में रहते हुए मैं मानसिक परेशानी से गुजर रहा था।' उन्होंने बताया कि अंदरूनी मसले और पहचान की कमी कुछ समय से उन पर भारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने का फैसला किया।

बोरदोलोई का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला : कांग्रेस

सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के कांग्रेस से इस्तीफे पर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अभी दो साल पहले ही, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नगांव से लोकसभा का टिकट लेकर चुनाव लड़ने का मौका दिया था। वह अभी सांसद हैं, नगांव की जनता ने उन्हें वोट दिया था, और इस मौजूदा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार के ही एक सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो इस तरह, परिवार को एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा, दोनों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके बावजूद, उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जो उनका निजी फैसला है।

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असम विधानसभा चुनाव

Published on:

18 Mar 2026 04:16 pm

Hindi News / National News / असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका: प्रद्युत बोरदोलोई ने क्यों छोड़ी पार्टी, खुद बताया असली कारण

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