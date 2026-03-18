कर्नाटक विधानसभा में इडली-डोसा की किल्लत, कांग्रेस MLC ने LPG की कमी को वजह बताते हुए BJP को घेरा

सरकार द्वारा संचालित इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाएं भी इस संकट से अछूती नहीं हैं। इंदिरा कैंटीन में सस्ती दरों पर मिलने वाला भोजन अब नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई कैंटीन अस्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। इस पर डिसूजा ने सरकार से मांग की है कि वह होटल मालिकों और संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर जमीनी स्थिति को समझे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ( K.H. Muniyappa ) ने स्वीकार किया कि सप्लाई सीमित है और सरकार इसे संतुलित करने की कोशिश कर रही है।