बैंकॉक शिफ्ट हुईं ‘बालिका वधू’ फेम एक्ट्रेस, कोविड के बाद लगातार देश छोड़ रहे भारतीय

विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर पढ़ाई, अच्छी हेल्थ सुविधाएं, ज्यादा नौकरी के मौके और सुरक्षित भविष्य की वजह से कई भारतीय विदेश जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं भारत में ड्यूल सिटिजनशिप की सुविधा नहीं होने के कारण लंबे समय तक विदेश में रहने वाले लोगों को वहां की नागरिकता लेनी पड़ती है। इस मुद्दे पर संसद में विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से सवाल किए हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों का विदेश बसना देश के लिए चिंता की बात है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है ताकि लोग भारत में ही बेहतर भविष्य देख सकें।