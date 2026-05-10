देश में बदलेगा मौसम का मिजाजः 11 से 15 मई तक आंधी-बारिश और लू का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

दक्षिण भारत में 11 मई को केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। 12 मई को केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश बढ़ सकती है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 13 मई को केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 14 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली चमकने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 15 मई को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।