देश में बदलेगा मौसम का मिजाजः 11 से 15 मई तक आंधी-बारिश और लू का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD alert - (Photo- AI)
IMD Weather Update: देशभर में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 11 से 15 मई के बीच उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ इलाकों में गर्मी और लू का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम को देखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है।
IMD के अनुसार 11 से 14 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में 12 और 13 मई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 11 से 13 मई के बीच बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के कारण मौसम अचानक बदल सकता है।
राजस्थान में अगले पांच से छह दिनों तक पश्चिमी हिस्सों में लू और गर्म रातों का असर बना रह सकता है। हालांकि 11 और 12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर-भरतपुर के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और धूलभरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है।
11 मई से पूर्वोत्तर भारत में मौसम पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। IMD के अनुसार 11 और 12 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 13 मई को कई इलाकों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 14 और 15 मई को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
दक्षिण भारत में 11 मई को केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। 12 मई को केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश बढ़ सकती है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 13 मई को केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 14 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली चमकने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 15 मई को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।
जहां एक तरफ बारिश और आंधी से राहत मिलेगी, वहीं गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है।
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