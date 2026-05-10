CM बनते ही विजय ने की DMK सरकार की आलोचना, राज्य को 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में छोड़ने का लगाया आरोप

Vijay allegation on DMK: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चंद्रशेखरन जोसेफ विजय ने पद संभालते ही पिछली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार पर बड़ा हमला बोला। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विजय के समर्थन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उसी दौरान विजय ने DMK की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया गया है और सरकारी खजाना भी लगभग खाली हो गया है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार 2021 से 2026 तक तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी।