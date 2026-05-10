सीएम बनते ही विजय ने बताई ताकत,बोले-‘ केवल एक ही पावर का सेंटर होगा, वो हूं मैं’, एक भी मंत्री दूसरे पार्टी का नहीं



आपको बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 108 सीटें हासिल की। लेकिन बहुमत के 118 के जादुई आंकड़ें से दूर थी। पहले कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा किसी और पार्टी ने टीवीके का समर्थन नहीं किया था। बाद में CPI, CPI(M), VCK और IUML से विजय को समर्थन मिला। कांग्रेस के 5, CPI, CPI(M) के 2-2, VCK और IUML के भी 2-2 विधायक हैं। 13 मई को विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश राज्यपाल की तरफ से दिया गया है।