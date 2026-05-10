पश्चिम बंगाल के खेजुरी में 60 से अधिक दुकानों में लगाई गई आग? अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप

Abhishek Banerjee and Mahua Moitra statement: शुभेन्दु अधिकारी के सीएम बनते ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी के निचकसाबा ग्राम पंचायत क्षेत्र के हिजली शरीफ में हुई भीषण आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने 60 से अधिक दुकानों में आग लगा दी और राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्होंने इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि यहां जो कुछ हुआ, वह बर्बरता से कम नहीं है।