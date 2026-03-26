Energy Security: देश में LPG संकट के बीच IOCL ने ईरान से मिलाया हाथ, 2018 के बाद पहली बड़ी डील

IOCL Iran Deal: भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान से रसोई गैस (LPG Import) का आयात शुरू करने का निर्णय लिया है। साल 2018 के बाद यह पहली बार है जब भारत (India Iran Trade) ने ईरान से गैस की खेप मंगवाई है। (Energy Crisis in India) वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और घरेलू बाजार में बढ़ती मांग के बीच इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (Strategic Energy Partnership) यह फैसला तब लिया गया है जब पारंपरिक स्रोतों से आपूर्ति (International Trade Relations) में कुछ बाधाएं देखी जा रही थीं।