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Energy Security: देश में LPG संकट के बीच IOCL ने ईरान से मिलाया हाथ, 2018 के बाद पहली बड़ी डील

Import:भारत की दिग्गज तेल कंपनी इंडियन ऑइल ने करीब आठ साल के अंतराल के बाद ईरान से एलपीजी खरीदने का फैसला किया है। देश में गैस की बढ़ती मांग और आपूर्ति की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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भारत

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MI Zahir

Mar 26, 2026

LPG Cylinder

LPG Cylinder (Photo Source - Patrika)

IOCL Iran Deal: भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान से रसोई गैस (LPG Import) का आयात शुरू करने का निर्णय लिया है। साल 2018 के बाद यह पहली बार है जब भारत (India Iran Trade) ने ईरान से गैस की खेप मंगवाई है। (Energy Crisis in India) वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और घरेलू बाजार में बढ़ती मांग के बीच इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (Strategic Energy Partnership) यह फैसला तब लिया गया है जब पारंपरिक स्रोतों से आपूर्ति (International Trade Relations) में कुछ बाधाएं देखी जा रही थीं।

क्यों पड़ी ईरान से गैस की जरूरत ? (Reasons for LPG Crunch)

देश के भीतर एलपीजी की मांग में अचानक आई तेजी और सप्लाई चेन (Supply Chain Disruptions) में आई दिक्कतों की वजह से घरेलू बाजार में किल्लत महसूस की जा रही थी। पहले भारत अपनी अधिकांश जरूरतें अन्य खाड़ी देशों से पूरी करता था, लेकिन ईरान से मिलने वाली गैस की अनुकूल शर्तों और कम दूरी (Geographical Proximity) के कारण लागत में बचत होने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में रसोई गैस की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसे पूरा करने के लिए नए विकल्पों को तलाशना जरूरी हो गया था।

2018 के बाद बदली स्थितियां (Post-2018 Geopolitical shift)

साल 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक (Geopolitics) दबाव के कारण भारत ने ईरान से तेल और गैस का आयात कम कर दिया था। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान से एलपीजी की यह खेप न केवल कमी को दूर करेगी, बल्कि बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद कर सकती है। यह सौदा भारतीय तेल रिफाइनरीज के लिए एक राहत भरा संकेत है, जो लंबे समय से किफायती विकल्पों की तलाश में थे।

रसोई गैस की आपूर्ति पर असर (Impact on domestic consumers)

इस समझौते का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं (Indian Households) को मिल सकता है। जब कच्चे माल की आपूर्ति निरंतर और सस्ती होती है, तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए सब्सिडी का बोझ कम होता है और भविष्य में गैस सिलेंडर के दामों (LPG Cylinder Price) में स्थिरता आने की उम्मीद बढ़ जाती है। आईओसी (IOC) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी हिस्से में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, रसोई गैस की कमी न हो। यह कदम 'उज्ज्वला योजना' जैसे बड़े सरकारी अभियानों की सफलता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

आगामी रणनीति और वैश्विक संकेत (Future energy outlook)

इंडियन ऑइल के इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्वायत्तता का संदेश गया है। आने वाले समय में, भारत अन्य ऊर्जा स्रोतों (Diversified Energy Sources) के लिए भी विभिन्न देशों के साथ बातचीत बढ़ा सकता है। ईरान के साथ यह व्यापारिक रिश्ता केवल गैस तक सीमित रहेगा या इसमें कच्चे तेल (Crude Oil) की भी वापसी होगी, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल, प्राथमिकता देश के भीतर ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

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Updated on:

26 Mar 2026 06:25 pm

Published on:

26 Mar 2026 05:59 pm

Hindi News / National News / Energy Security: देश में LPG संकट के बीच IOCL ने ईरान से मिलाया हाथ, 2018 के बाद पहली बड़ी डील

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