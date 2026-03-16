खुशखबरी: अब गैस के लिए परेशान न हों: 45,000 मीट्रिक टन LPG से लदा ‘शिवालिक जहाज’ भारत पहुंचा

Shivalik Ship: भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली (Relief) खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रहे युद्ध (War) के बीच, देश की रसोई गैस (Cooking Gas) की जरूरत को पूरा करने वाला एक अहम मालवाहक जहाज 'शिवालिक' (Shivalik Ship) आखिरकार सुरक्षित भारत की सीमा में दाखिल हो गया है। यह विशालकाय जहाज (Vessel) दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पार करके गुजरात (Gujarat) के मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। पहले इस जहाज के केवल पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यह शाम 5 बजे अपने गंतव्य (Destination) पर लंगर डाल चुका है। इस जहाज में 45 हजार मीट्रिक टन (Metric Ton) से अधिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) भरी हुई है। यह भारत सरकार की कूटनीतिक (Diplomatic) सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे देश भर में गैस संकट (Gas Crisis) की सभी अफवाहें और आशंकाएं अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं।