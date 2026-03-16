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खुशखबरी: अब गैस के लिए परेशान न हों: 45,000 मीट्रिक टन LPG से लदा ‘शिवालिक जहाज’ भारत पहुंचा

Relief: मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 45,000 मीट्रिक टन रसोई गैस (LPG) से लदा 'शिवालिक जहाज' सुरक्षित गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है।

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भारत

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MI Zahir

Mar 16, 2026

LPG 'Shivalik' ship reaches India

ईरान से रवाना हो कर एलपीजी 'शिवालिक जहाज' भारत के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। (फोटो: AI)

Shivalik Ship: भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली (Relief) खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रहे युद्ध (War) के बीच, देश की रसोई गैस (Cooking Gas) की जरूरत को पूरा करने वाला एक अहम मालवाहक जहाज 'शिवालिक' (Shivalik Ship) आखिरकार सुरक्षित भारत की सीमा में दाखिल हो गया है। यह विशालकाय जहाज (Vessel) दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पार करके गुजरात (Gujarat) के मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। पहले इस जहाज के केवल पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यह शाम 5 बजे अपने गंतव्य (Destination) पर लंगर डाल चुका है। इस जहाज में 45 हजार मीट्रिक टन (Metric Ton) से अधिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) भरी हुई है। यह भारत सरकार की कूटनीतिक (Diplomatic) सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे देश भर में गैस संकट (Gas Crisis) की सभी अफवाहें और आशंकाएं अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं।

कूटनीति और समन्वय की बड़ी जीत(Strategic Success)

इस विशालकाय जहाज का सुरक्षित मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। मौजूदा समय में लाल सागर और ईरान के आस-पास के समुद्री मार्गों में भारी अस्थिरता (Instability) बनी हुई है। ऐसे मुश्किल हालातों में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी (LPG) को देश में लेकर आना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय कूटनीति और शिपिंग (Shipping) कंपनियों के बेहतरीन समन्वय से यह संभव हो सका है।

आम जनता और बाजार (Market) में खुशी और राहत का माहौल

जहाज के गुजरात पहुंचने के तुरंत बाद, गैस को उतारने (Unloading) और उसे देश की अलग-अलग रिफाइनरियों (Refineries) और बॉटलिंग प्लांट (Bottling Plant) तक पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। तेल और गैस कंपनियों (Oil Companies) ने यह सुनिश्चित किया है कि इस गैस की सप्लाई चेन (Supply Chain) बिल्कुल सुचारू रहे, ताकि किसी भी राज्य में गैस की कोई कमी न महसूस हो। सरकार आगामी शिपमेंट्स (Shipments) को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट है।

एक बड़ा रणनीतिक पहलू (Strategic Aspect)

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा रणनीतिक पहलू (Strategic Aspect) यह भी है कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि मुश्किल वक्त में भी वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) से कोई समझौता नहीं करता। जब दुनिया के कई बड़े देश ग्लोबल सप्लाई चेन (Global Supply Chain) के बाधित होने और ऊर्जा संकट (Energy Crisis) से जूझ रहे हैं, तब भारत ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) जैसे तनावपूर्ण इलाके से अपना जहाज सुरक्षित निकालकर अपनी ताकत का अहसास कराया है।

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Updated on:

16 Mar 2026 05:47 pm

Published on:

16 Mar 2026 05:45 pm

Hindi News / Business / खुशखबरी: अब गैस के लिए परेशान न हों: 45,000 मीट्रिक टन LPG से लदा ‘शिवालिक जहाज’ भारत पहुंचा

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