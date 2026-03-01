गैस कीमतों में बड़ी राहत: अदाणी टोटल गैस का बड़ा फैसला, उद्योगों के लिए गैस अब 30% सस्ती

कंपनी ने बताया कि नई कीमतों के बावजूद अतिरिक्त गैस की आपूर्ति से जुड़ी अन्य शर्तें वही रहेंगी। अदाणी टोटल गैस ने सिस्टम की स्थिरता बनाए रखते हुए कीमतों में हुई गिरावट को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। लगभग 70% गैस घरेलू स्रोतों से आती है, जो मुख्य रूप से घरों और सीएनजी वाहनों के लिए उपयोग होती है, जबकि 30% आयातित एलएनजी वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को दी जाती है।