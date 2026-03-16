LPG Crisis: सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए e-KYC अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नया नियम

देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसी वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है और कई शहरों में सिलेंडर की कमी देखी जा रही है।