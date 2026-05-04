Gold Silver Price Today: सोने में आज आई गिरावट, चांदी की कीमतें भी लुढ़कीं, जानिए क्या हैं लेटेस्ट भाव

क्रूड ऑयल के दाम अभी भी 100 डॉलर से ऊपर बने हुए हैं। अमेरिका-ईरान संघर्ष का कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से कच्चे तेल के भाव उच्च स्तर पर बने हुए हैं। हालांकि, कच्चा तेल सोमवार सुबह गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। क्रूड ऑयल WTI 0.36 फीसदी या 0.37 डॉलर की गिरावट के साथ 101.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड 0.06 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 108 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।