Sensex-Nifty में जोरदार तेजी, चुनावी नतीजे सिर्फ बहाना, असली गेम बदल रहे ये 5 कारण

गौरतलब है कि पिछले सत्र में आई भारी गिरावट के बाद सोमवार को शेयर बाजार में तेजी क्यों आई? इस तेजी के पीछे कई कारण है, जिसमें मु्ख्य रूप से वैश्विक संकेत है इसके साथ ही भारत में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन विशेषज्ञ इस बात के पीछे कुछ जरूरी कारण बताते है, जिनको जानना जरूरी है।