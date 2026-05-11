केजरीवाल को एक और झटका, पंजाब CM भगवंत मान के चचेरे भाई ने थामा BJP का हाथ, बोले- ‘आप’ अपनी नीतियों से भटक गई

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मान परिवार के सदस्य का भाजपा में शामिल होना 'आम आदमी पार्टी' के लिए बड़ा झटका है। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद भाजपा का पूरा फोकस अब पंजाब पर है। पार्टी 'आप' को हराने के लिए जोरदार रणनीति पर काम कर रही है।