क्या डर के मारे AAP के सातों सांसद! ‘आम आदमी पार्टी’ के अंदर ही उठी आवाज, नए दावे से हलचल

संजय सिंह ने संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। हालांकि, नियमों के अनुसार यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में सात सांसद इस शर्त को पूरा करते हैं, जिससे उनकी सदस्यता पर संकट कम माना जा रहा है।