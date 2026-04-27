Excise policy case: ‘ऑप्शन ही क्या बचा है,’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले ऐलान पर आतिशी ने दिखाया समर्थन

Excise policy case controversy: दिल्ली में पिछले कुछ समय से दिल्ली के आबकरी नीति मामला चर्चा में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले से संबंधित अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट डालते हुए ऐलान किया कि वह इस केस में अब कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश नहीं होंगे और अब वह सत्याग्रह अपनाएंगे। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है और इस तरह के व्यवहार को गलत बताया है। उसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रमुख नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया है और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है।