27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Excise policy case: ‘ऑप्शन ही क्या बचा है,’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले ऐलान पर आतिशी ने दिखाया समर्थन

Excise policy case controversy: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश न होने और सत्याग्रह अपनाने का ऐलान किया है। इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है, जहां AAP समर्थन में है और BJP ने विरोध जताया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Apr 27, 2026

Excise policy case controversy

AAP के प्रमुख नेताओं ने किया अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह के रास्ते को अपनाने का समर्थन

Excise policy case controversy: दिल्ली में पिछले कुछ समय से दिल्ली के आबकरी नीति मामला चर्चा में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले से संबंधित अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट डालते हुए ऐलान किया कि वह इस केस में अब कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश नहीं होंगे और अब वह सत्याग्रह अपनाएंगे। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है और इस तरह के व्यवहार को गलत बताया है। उसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रमुख नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया है और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है।

आतिशी ने क्या लिखा?

आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब एक आम नागरिक को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहती, तो वह सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल केजरीवाल का मामला नहीं बल्कि हर उस नागरिक की भावना है, जिसकी न्याय व्यवस्था पर आस्था कमजोर हो रही है।

सौरभ भारद्वाज ने भी किया समर्थन

सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक साहसिक कदम बताया है। उनका कहना है कि केजरीवाल हमेशा अलग तरीके से फैसले लेने वाले नेता रहे हैं। इस बार उन्होंने एक्साइज केस में न तो खुद अपनी पैरवी करने का फैसला किया है और न ही किसी वकील के जरिए केस लड़ने का। वह गांधीजी की तरह हाई कोर्ट में सत्याग्रह करने का निर्णय ले रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूती मिल सकती है।

हाईकोर्ट का क्या था फैसला?

इस मामले में हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप सिर्फ अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं, इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि जज के परिवार के सदस्य अपने करियर का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इससे किसी केस में पक्षपात साबित नहीं होता। साथ ही, किसी कार्यक्रम में शामिल होना भी पक्षपात का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

यह मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को मिली राहत को चुनौती दी है। अब जब पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है और केजरीवाल ने कार्यवाही से दूरी बना ली है।

ये भी पढ़ें

‘गांधी जी ने शराब की दलाली करने के लिए कहा था?’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले बयान पर BJP का तंज
नई दिल्ली
BJP reaction on Excise Policy Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

भारतीय जनता पार्टी

Delhi News

high court

Published on:

27 Apr 2026 03:19 pm

Hindi News / National News / Excise policy case: ‘ऑप्शन ही क्या बचा है,’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले ऐलान पर आतिशी ने दिखाया समर्थन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत-न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक डील: टैरिफ में राहत और 20 अरब डॉलर निवेश, भारतीय छात्रों-प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते भी खुले

India New Zealand FTA Signing
राष्ट्रीय

Delhi Zurich Flight: 193 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर पायलट्स को क्यों करना पड़ा टेकऑफ रद्द? जानें वजह

Delhi Zurich Flight
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 510 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, ECI ने जारी किए आंकड़ें

राष्ट्रीय

चुनाव के बाद से कहां गायब हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए होड़, क्या इस साल बदलेगी सरकार?

Kerala Election 2026
राष्ट्रीय

हुगली में चुनावी बवाल, BJP-TMC समर्थकों की झड़प, मिताली बाग की कार पर हमला, कई घायल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.