‘गांधी जी ने शराब की दलाली करने के लिए कहा था?’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले बयान पर BJP का तंज

Delhi excise policy case: दिल्ली की सियासत में एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी सोमवार को जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर कहा कि वह इस केस की सुनवाई के लिए अब कोर्ट में पेश नहीं होंगे और न ही उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश होगा। आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिल पाएगा। केजरीवाल के इसी बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर खूब तंज कसे हैं।