दिल्ली पुलिस की नई पहल: ‘थाना दिवस-जन सुनवाई’ के जरिए लोगों की शिकायतों पर होगी सीधी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की नई पहल 'थाना दिवस-जन सुनवाई' के तहत अब राजधानी के हर पुलिस थाने में सप्ताह में एक दिन खुला जनसुनवाई मंच आयोजित किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, यह कार्यक्रम अगले सप्ताह से प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और पुलिस से जुड़ी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इस व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, चाहे उसकी शिकायत पहले एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ICMS) में दर्ज हो या नहीं। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ाना तथा शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे को सुनिश्चित करना है।