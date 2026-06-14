3 मौतों के पीछे निकली सोची-समझी साजिश, नाबालिग समेत 4 पकड़े गए, दिल्ली के गोविंदपुरी में लगी आग का खुलासा

Tughlakabad extension fire: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 12 जून की रात करीब 2:20 बजे तुगलकाबाद एक्सटेंशन की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हडकंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और आठ लोग झुलस गए थे। बताया गया कि आग की लपटे इतनी तेजी से फैली की ग्राउंड फ्लोर से लेकर पांचवीं मंजिल तक को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने शुरुआत में इसे हादसा मानकर मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी। लेकिन जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उन्हें एक लड़की आग लगने से ठीक पहले इमारत के अंदर जाती हुई दिखाई दी। डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि सबूतों को देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह कोई हादसा नहीं जानबूझकर लगाई गई आग थी।