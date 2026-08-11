SIR में प्रकाश राज का नाम गायब होने का दावा, बोले- ‘वोट के लिए अब कौन-कौन से कागज दिखाऊं?’

Karnataka SIR:कर्नाटक में वोटर लिस्ट की जांच के लिए चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने सवाल उठाए हैं। प्रकाश राज का दावा है कि बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे वापस जुड़वाने के लिए अब उन्हें कौन-कौन से कागज दिखाने होंगे।