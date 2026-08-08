शिवकुमार कैबिनेट का रिपोर्ट कार्ड : 84 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मामले, सभी करोड़पति और 7 अरबपति

इन विश्लेषणों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में एडीआर ने दावा किया है कि 32 में से 27 मंत्रियों (84 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इनमें से 7 मंत्री (22 फीसदी ) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। मंत्री केजे जॉर्ज का पूरा हलफनामा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। एडीआर के अनुसार एक मंत्री पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज है, जबकि एक अन्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ा मामला घोषित किया है।