कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा खेल! चेयरमैन बसवराज होरट्टी ने दिया इस्तीफा, बोले- ‘मुझे हटाने की वजह तक नहीं बताई’

Karnataka Congress:कर्नाटक की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब विधान परिषद के चेयरमैन बसवराज होरट्टी ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। होरट्टी के मुताबिक, सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें अब तक यह साफ तौर पर नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी।