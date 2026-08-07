बेंगलुरु में युवक ने की पत्नी की हत्या: फोन पर रील्स की लत बनी विवाद की वजह, 10 महीने पहले हुई थी शादी

आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि बेंगलुरु में उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह उनके बीच बार-बार होने वाले घरेलू झगड़े थे, जो पत्नी की मोबाइल फोन पर चिपके रहने, सोशल मीडिया रील्स बनाने और पति के साथ बिहार लौटने की जिद करने की आदतों को लेकर होते थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों को प्यार हुआ था और उन्होंने करीब 10 महीने पहले शादी कर ली थी। इसके बाद वे रीमा के परिवार को बताए बिना बेंगलुरु चले गए थे। वे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कुंबलगोडु पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गेरुपल्या में एक इमारत की चौथी मंजिल पर किराए के कमरे में रह रहे थे।