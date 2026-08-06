हरियाणा: थाने के ठीक सामने एसयूवी गाड़ी पर दिनदहाड़े 30 से अधिक राउंड फायरिंग, 7 लोग गंभीर घायल

चंडीगढ़। हरियाणा के चरखी दादरी शहर में गुरुवार को थाने के ठीक सामने बदमाशों ने गैंगवार की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार तीन हमलावरों ने एक एसयूवी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 30 राउंड से अधिक चली गोलियों से इलाके में भगदड़ और दहशत फैल गई। इस हमले में स्कॉर्पियो सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर पैदल ही फरार हो गए। मामले पर डीएसपी (मुख्यालय) धीरज कुमार ने कहा कि सात से आठ लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। सीआईए, साइबर, सीटीडी और स्थानीय पुलिस की टीमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं।