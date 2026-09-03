हरियाणा में 504 करोड़ का घोटाला: बैंक अफसरों संग मिलकर डकार गए योजना का पैसा, 6 IAS अधिकारी भी आरोपी

Bank Fraud Modus Operandi Haryana: हरियाणा सरकार के करीब 504 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के कथित गबन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। 2 सितंबर को पंचकूला की विशेष CBI अदालत में दाखिल की गई इस चार्जशीट में 19 नए आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें हरियाणा कैडर के छह IAS अधिकारी, बैंक अधिकारी और कई अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस नई चार्जशीट के बाद मामले में अब तक कुल 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।