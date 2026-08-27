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Haryana Assembly Monsoon Session: कांग्रेस के छह विधायक सस्पेंड, मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला

Haryana Congress MLAs Suspended: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के छह विधायकों को दिनभर के लिए सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया।
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चण्डीगढ़ हरियाणा

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Satya Brat Tripathi

Aug 27, 2026

Haryana Assembly Latest update.

हरियाणा विधानसभा में विधायक गौरव गौतम। (Photo- X/@GauravgGautam)

Haryana Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के छह विधायकों को दिनभर की कार्यवाही के लिए सस्पेंड कर दिया। इनमें इंदु राज नरवाल, विकास सहारण, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला और बलराम दांगी शामिल हैं। विधायक आफताब अहमद को भी अध्यक्ष ने चेतावनी दी। सस्पेंड किए गए विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया।

शकुंतला खटक ने बाहर जाने से किया इनकार

विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण द्वारा सस्पेंड किए गए विधायकों में कांग्रेस की महिला विधायक शकुंतला खटक भी शामिल थीं। उन्हें जब सस्पेंड किया गया तो उन्होंने सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया और वहीं अड़ गईं। इस पर महिला मार्शलों को बुलाना पड़ा। इसके बाद महिला मार्शल शकुंतला खटक को सदन से बाहर ले गईं। इस दौरान विधानसभा परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक

मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक से जुड़े नारे लिखे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को गेट पर रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, 'मुझे मारा गया है।' इसके बाद सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि जंतर-मंतर हो या विधानसभा मार्च, देश के हर नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। किसी तरह का बल प्रयोग संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जिस तरह उन्हें और विधायकों को धक्के मार रही थी, उससे ऐसा लगा कि सरकार ने पुलिस की वर्दी में गुंडे भेजे थे।

विधानसभा अध्यक्ष बोले- 'पूरी जानकारी लेंगे'

कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की धक्का-मुक्की की शिकायत सदन में की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे इसकी पूरी जानकारी लेंगे और वीडियो निकलवाएंगे। उन्होंने कहा, 'आप चैंबर में आइए। मैं व्यक्तिगत रूप से सारे मामले को देखूंगा।' इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायक तख्तियां लेकर सदन के अंदर आना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया था।

आखिर राम रहीम के काफिले में ऐसा क्या था? जिसकी हो रही चर्चा, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

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Updated on:

27 Aug 2026 02:29 pm

Published on:

27 Aug 2026 02:29 pm

Hindi News / National News / Haryana Assembly Monsoon Session: कांग्रेस के छह विधायक सस्पेंड, मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला

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