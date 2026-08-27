Haryana Assembly Monsoon Session: कांग्रेस के छह विधायक सस्पेंड, मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला

Haryana Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के छह विधायकों को दिनभर की कार्यवाही के लिए सस्पेंड कर दिया। इनमें इंदु राज नरवाल, विकास सहारण, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला और बलराम दांगी शामिल हैं। विधायक आफताब अहमद को भी अध्यक्ष ने चेतावनी दी। सस्पेंड किए गए विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया।