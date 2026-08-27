Nepal Flood: भूकंप नहीं, ग्लेशियर बना नेपाल की तबाही की वजह! सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

नेपाल में आई बाढ़ को लेकर प्रारंभिक जांच में आपदा को भूकंप से जुड़ा माना गया, क्योंकि नेपाल-चीन बॉर्डर के पास बीते दिनों भूकंपीय गतिविधि देखी गई थी। लेकिन US जियोलॉजिकल सर्वे ने भूकंप की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि भूकंपीय गतिविधि 5.2 तीव्रता वाले ग्लेशियर के ढहने के कारण हुई थी। ग्लेशियर के ढहने से बर्फ, चट्टान और मलबा नीचे की ओर बहने लगा, जिससे पानी के अचानक तेज बहाव ने निचले इलाकों की घाटियों में जमकर तबाही मचाई।