आखिर राम रहीम के काफिले में ऐसा क्या था? जिसकी हो रही चर्चा, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

Ram Rahim Latest News: गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया है, लेकिन इस बार उसकी रिहाई से ज्यादा काफिले की चर्चा हो रही है। करीब आठ गाड़ियों के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था।

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