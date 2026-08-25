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आखिर राम रहीम के काफिले में ऐसा क्या था? जिसकी हो रही चर्चा, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

Ram Rahim Latest News: गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया है, लेकिन इस बार उसकी रिहाई से ज्यादा काफिले की चर्चा हो रही है। करीब आठ गाड़ियों के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था।
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सिरसा

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Imran Sheikh

Aug 25, 2026

Gurmeet Ram Rahim

21 दिन की फरलो पर सुनारिया जेल से बाहर निकलकर सिरसा डेरे पहुंचता राम रहीम, साथ नजर आया काफिला। (फोटो सोर्स-IANS)

Ram Rahim Convoy Video: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। वह रोहतक की सुनारिया जेल से निकलकर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंच गया। हालांकि, इस बार राम रहीम की रिहाई से ज्यादा उसके काफिले की चर्चा हो रही है।

राम रहीम के जेल से निकलने के बाद उसके साथ कई गाड़ियां चलती दिखाई दीं। इसी दौरान काफिले का एक वीडियो बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि काफिले में करीब आठ गाड़ियां थीं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की नजर इसी काफिले पर टिक गई।

जेल से बाहर आते ही काफिले पर नजर

सुनारिया जेल से निकलने के बाद राम रहीम का काफिला सिरसा की तरफ रवाना हुआ। वीडियो में कई गाड़ियां एक के पीछे एक चलती नजर आ रही हैं। काफिले को देखकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर राम रहीम के साथ इतनी गाड़ियां क्यों चल रही हैं और इनमें कौन-कौन लोग मौजूद थे।

हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा।

सिरसा डेरे में पहुंचा राम रहीम

21 दिन की फरलो मिलने के बाद राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर निकला और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचा। उसके सिरसा पहुंचने के बाद डेरा परिसर में भी हलचल देखने को मिली।

राम रहीम दो साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। इससे पहले भी उसे कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। हर बार उसकी जेल से बाहर आने की खबर चर्चा में रहती है।

इस बार काफिला बना चर्चा की वजह

इस बार सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान राम रहीम की फरलो से ज्यादा उसके काफिले पर गया है। वायरल वीडियो में एक साथ कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और लोग इन्हीं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि काफिले में शामिल सभी गाड़ियां किसकी थीं और उनके साथ चलने की वजह क्या थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को बिना पुष्टि के सही मानना ठीक नहीं होगा।

गुरमीत राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, अबकी 21 दिन की मिली पैरोल

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Updated on:

25 Aug 2026 02:08 pm

Published on:

25 Aug 2026 02:07 pm

Hindi News / Haryana / Sirsa / आखिर राम रहीम के काफिले में ऐसा क्या था? जिसकी हो रही चर्चा, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

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