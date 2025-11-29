‘आपत्तिजनक स्थिति’ में देखा तो खोया आपा! बेटे ने मां और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, शवों को लेकर पहुँचा थाने

सिरसा पुलिस ने बताया कि राज कुमार ने शुक्रवार सुबह सदर पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने अपनी मां और उसके पड़ोसी की हत्या कर दी है, जिसके साथ उसकी मां का पिछले 15 वर्षों से विवाहेतर संबंध था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपनी मां के इस अवैध संबंध से काफी परेशान था।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी मां को लेख राज से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपना विवाहेतर संबंध जारी रखा।