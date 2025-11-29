Patrika LogoSwitch to English

‘आपत्तिजनक स्थिति’ में देखा तो खोया आपा! बेटे ने मां और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, शवों को लेकर पहुँचा थाने

पुलिस ने बताया कि राज कुमार ने सदर पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने अपनी मां और उसके पड़ोसी की हत्या कर दी है, जिसके साथ उसकी मां का पिछले 15 वर्षों से विवाहेतर संबंध था।

सिरसा

image

Shaitan Prajapat

Nov 29, 2025

Crime news

Crime news (File Image)

Haryana Crime: हरियाणा के सिरसा से दोहरे हत्याकांड (डबल मर्डर) की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी माँ और एक पड़ोसी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि बेटा अपनी मां और पड़ोसी के बीच चल रहे अवैध संबंध से परेशान था। सिरसा के सिकंदरपुर गांव में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को यह घटना हुई, जिसके बाद आरोपी खुद दोनों शवों को पुलिस थाने ले गया।

मां को 'आपत्तिजनक स्थिति' में देखा तो खोया आपा

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी 25 वर्षीय राज कुमार ने अपनी मां और पड़ोसी को अपने घर के अंदर 'आपत्तिजनक स्थिति' में पाया। मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अंगूरी देवी और 55 वर्षीय लेख राज के रूप में हुई है।

15 साल से चल रहा था अवैध संबंध

सिरसा पुलिस ने बताया कि राज कुमार ने शुक्रवार सुबह सदर पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने अपनी मां और उसके पड़ोसी की हत्या कर दी है, जिसके साथ उसकी मां का पिछले 15 वर्षों से विवाहेतर संबंध था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपनी मां के इस अवैध संबंध से काफी परेशान था।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी मां को लेख राज से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपना विवाहेतर संबंध जारी रखा।

शवों को पिकअप में डालकर थाने ले गया आरोपी

आरोपी ने दोनों की हत्या करने के बाद उनके शवों को अपनी पिकअप में डाला और सीधे थाने पहुंच गया। अधिकारियों के सामने आरोपी ने कपड़े से दोनों का गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

Published on:

29 Nov 2025 08:13 pm

Hindi News / National News / ‘आपत्तिजनक स्थिति’ में देखा तो खोया आपा! बेटे ने मां और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, शवों को लेकर पहुँचा थाने

