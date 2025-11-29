बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं…इस मुस्लिम विधायक ने ऐसा क्यों कहा

पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर इन दिनों चर्चाओं में हैं। टीएमसी विधायक के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने का विरोध करने वालों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो शिलन्यास कार्यक्रम के दौरान आ सकते हैं। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे।