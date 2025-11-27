Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कर्नाटक में बीजेपी कर सकती है बड़ा खेला! अविश्वास प्रस्ताव लाने की कही बात

कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

image

Kuldeep Sharma

Nov 27, 2025

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है (Photo-IANS)

Karnataka Congress controversy: कर्नाटक कांग्रेस में सीएम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान भी नजर रख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक भी की जाएगी। इस बैठक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल होंगे। वहीं अब बीजेपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई।

कांग्रेस सरकार के खिलाए लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

करकला से बीजेपी विधायक वासुदेवा सुनील कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कुर्सी की लड़ाई में प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। 

मंत्रियों और विधायकों में विश्वास की कमी

विधायक सुनील कुमार ने बताया कि कर्नाटक की सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है और प्रदेश में जो चल रहा है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के बीच आपस में ही विश्वास नहीं है। हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार का पर्दाफाश करेंगे।

90% मंत्री नहीं जा रहे कार्यालय

वासुदेव सुनील कुमार ने दावा किया कि कर्नाटक में लगभग 90% मंत्री बेंगलुरु स्थित विधान सौध में बने कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि CM सिद्धारमैया ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां मैसूर तक ही सीमित रखी हैं, तो डी. के. शिवकुमार ने खुद को दिल्ली तक सीमित कर लिया है।

NDA सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे

विधायक सुनील कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद NDA की सरकार बनाने पर कहा कि BJP अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेगी। इसके बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी।

सिद्धारमैया खेमे में भी पड़ी दरार

बता दें कि गुरुवार को सिद्धारमैया खेमे में दरार तब पड़ती दिख रही है जब उनके करीबी सहयोगी, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अगर आलाकमान ऐसा तय करता है तो उन्हें शिवकुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ ही मिनट बाद, सिद्धारमैया के एक और सहयोगी ज़मीर अहमद खान ने कहा कि यह शीर्ष पद 2028 तक खाली नहीं है।

Karnataka Crisis: 48 घंटे अहम, सोनिया-राहुल और मैं…सीएम बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
Karnataka Crisis

Updated on:

27 Nov 2025 09:00 pm

Published on:

27 Nov 2025 08:59 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में बीजेपी कर सकती है बड़ा खेला! अविश्वास प्रस्ताव लाने की कही बात

