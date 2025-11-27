कर्नाटक में बीजेपी कर सकती है बड़ा खेला! अविश्वास प्रस्ताव लाने की कही बात

Karnataka Congress controversy: कर्नाटक कांग्रेस में सीएम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान भी नजर रख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक भी की जाएगी। इस बैठक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल होंगे। वहीं अब बीजेपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई।