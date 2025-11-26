Karnataka Crisis: 48 घंटे अहम, सोनिया-राहुल और मैं…सीएम बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा

बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद एक बार फिर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठना शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले भी कई बार सीएम बदलने की मांग की गई थी। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भविष्य में राज्य का बजट पेश करना जारी रखेंगे।