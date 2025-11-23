कांग्रेस शासित प्रदेश में सीएम बदलने को लेकर आ गया मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, जानें क्या कहा

कर्नाटक में सीएम बदलने की लगातार अटकलों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। अभी उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया सीएम सिद्धारमैया के साथ एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के एक दिन बाद आई है।