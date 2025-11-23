Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कांग्रेस शासित प्रदेश में सीएम बदलने को लेकर आ गया मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, जानें क्या कहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो कुछ हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए आपका यहां खड़े रहना समय की बर्बादी है।

भारत

image

Ashib Khan

Nov 23, 2025

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Photo-IANS)

कर्नाटक में सीएम बदलने की लगातार अटकलों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। अभी उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया सीएम सिद्धारमैया के साथ एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के एक दिन बाद आई है। 

आलाकमान करेगा फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो कुछ हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए आपका यहां खड़े रहना समय की बर्बादी है और मुझे भी बुरा लग रहा है। जो भी होगा, आलाकमान करेगा। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज

बता दें कि कर्नाटक में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं शनिवार को खरगे के साथ अपनी बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वह अपने कार्यकाल पर पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। हालांकि, उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चा को अटकलें बताया।

दरअसल, सीएम सिद्धारमैया और खरगे की बैठक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थक विधायकों द्वारा सरकार के ढाई साल पूरे होने पर खरगे से मिलने दिल्ली आने के बाद हुई। शिवकुमार ने ऐसी किसी भी बैठक की जानकारी से इनकार किया है।

मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग बताया जा रहा कारण

रविवार को, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले मंत्री एचसी महादेवप्पा और के वेंकटेश ने भी खरगे से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टकराव का कारण सिद्धारमैया द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग है, जबकि शिवकुमार के समर्थक उससे पहले नेतृत्व परिवर्तन पर स्पष्टता चाहते हैं।

उनका कहना है कि फेरबदल को मंज़ूरी मिलने से यह संकेत मिलेगा कि सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, जिससे शिवकुमार के शीर्ष पद पर पहुँचने की संभावना कम हो जाएगी।

23 Nov 2025

23 Nov 2025 09:22 pm

कांग्रेस शासित प्रदेश में सीएम बदलने को लेकर आ गया मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, जानें क्या कहा

