‘बाबरी मस्जिद’ पर सियासत तेज, BJP की पूर्व सीएम ने कहा- वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था

TMC विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश में कहीं भी मंदिर या मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन यह कहना कि बाबरी मस्जिद बनेगी ये हमारे देश के खिलाफ है क्योंकि इसके खिलाफ इतने सालों तक बहुत बड़ा आंदोलन चला। बाबर एक हमलावर था और देश के लोग कभी उसका सम्मान नहीं करेंगे।