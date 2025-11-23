Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘बाबरी मस्जिद’ पर सियासत तेज, BJP की पूर्व सीएम ने कहा- वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था

Uma Bharti News: TMC विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के निर्माण वाले बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने पटलवार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 23, 2025

उमा भारती ने दी चेतावनी

उमा भारती ने दी चेतावनी (photo-IANS)

पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर TMC और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। इसी बीच मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था।

एक्स पर किया पोस्ट

पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, “ खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटें भी गायब हो गई थीं।”

सीएम बनर्जी को दी सलाह

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए, बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है।

बाबर एक हमलावर था - दिलीप घोष

TMC विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश में कहीं भी मंदिर या मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन यह कहना कि बाबरी मस्जिद बनेगी ये हमारे देश के खिलाफ है क्योंकि इसके खिलाफ इतने सालों तक बहुत बड़ा आंदोलन चला। बाबर एक हमलावर था और देश के लोग कभी उसका सम्मान नहीं करेंगे।

नफरत की राजनीति कर रही टीएमसी

बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने टीएमसी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के विधायक नफरत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वे सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और जानबूझकर बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 

हुमायूं कबीर ने क्या कहा था?

इससे पहले TMC विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से भी कई लोग आएंगे। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में लगभग दो लाख लोग मौजूद रहेंगे। मुर्शिदाबाद ही नहीं, बल्कि उत्तर बंगाल और बीरभूम जिले से भी बहुत से लोग आएंगे।

