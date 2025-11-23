Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर आएगा विधेयक? गृह मंत्रालय ने कर दिया स्पष्ट

गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Nov 23, 2025

चंडीगढ़ पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण

चंडीगढ़ पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण (Photo-IANS)

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबरों से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने केंद्र सरकार को घेरा है। वहीं अब इस पर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करता है, न ही इसका उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्था को बदलना है।"

शीतकालीन सत्र में नहीं होगा विधेयक पेश

गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में किसी भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

क्या है पूरा विवाद?

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा था। इससे राष्ट्रपति शहर के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त कर सकेंगे और सीधे नियम बना सकेंगे। वर्तमान में अनुच्छेद 240 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी।

केंद्र सरकार के इस कदम पर प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया। कई नेताओं ने इसे चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया। सीएम भगवंत मान ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पंजाब की राजधानी छीनने की "साज़िश" करार दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ राज्य का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।" 

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें अब तक कितने हुए अरेस्ट
राष्ट्रीय
NIA ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / National News / क्या शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर आएगा विधेयक? गृह मंत्रालय ने कर दिया स्पष्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा- खाली कॉपी में ज्ञानेश ने दे दिए एक ही नंबर

Tejashwi Yadav
पटना

क्या इस राज्य में कांग्रेस बदलने वाली है अपना CM? खरगे से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar News
पटना

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.