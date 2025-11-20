दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें अब तक कितने हुए अरेस्ट

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके मामले में NIA ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद के रूप में की गई है। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है।