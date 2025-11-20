दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें अब तक कितने हुए अरेस्ट

NIA ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके मामले में NIA ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद के रूप में की गई है। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है।
बता दें कि अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। NIA ने अपने बयान में कहा कि आज गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों ने दिल्ली धमाके में भूमिका निभाई थी।
इससे पहले NIA ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और दूसरा जसीर बिलाल वानी, जिसने हमले में शामिल आतंकवादी को टेक्निकल मदद दी थी। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है।
पहले के प्रेस नोट के मुताबिक, जसीर ने ड्रोन को मॉडिफाई करके और जानलेवा कार बम ब्लास्ट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमले करने के लिए टेक्निकल मदद दी थी।
इससे पहले सोमवार को, दिल्ली की एक अदालत ने उमर के साथ साज़िश रचने के आरोपी कश्मीरी निवासी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया था। अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली कार धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। इसके बाद से जांच एजेंसी विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। एजेंसी ने कहा कि वह सभी सुरागों पर काम कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग