Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की 1937 में फरीदाबाद के धौज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 18, 2025

Al-Falah के फाउंडर को ED ने किया गिरफ्तार

Al-Falah के फाउंडर को ED ने किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया है। 

ईडी ने बताया कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत अल फलाह ग्रुप से जुड़े परिसरों में की गई तलाशी के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद हुई है।

FIR के आधार पर की जांच शुरू

बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से एनएएसी मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे किए।

मान्यता का किया झूठा दावा

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि संस्थान ने छात्रों और अभिभावकों को धोखा देने के उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया। बता दें कि यह विश्वविद्यालय 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास आई20 कार विस्फोट के पीछे एक आतंकी मॉड्यूल में अपने तीन प्रोफेसरों की संलिप्तता के बाद जांच के दायरे में आया था

डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद - दोनों को आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जो कि विश्वविद्यालय से जुड़े थे, जबकि डॉ. उमर नबी, जो पिछले सप्ताह लाल किला क्षेत्र में विस्फोट करने वाली हुंडई i20 चला रहे थे, विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर थे।

अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की 1937 में फरीदाबाद के धौज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। यह दिल्ली के ओखला में पंजीकृत अल-फ़लाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। 2014 में यूजीसी की मान्यता के बाद यह एक विश्वविद्यालय बन गया।

अरब देशों से मिलता है चंदा

TOI की खबर के मुताबिक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि संस्थान को अरब देशों से दान मिलता है। एक कर्मचारी ने बताया, "अरब देशों से विदेशी चंदा इकट्ठा करने वाले लोग साल में एक बार परिसर में आते हैं। हालाँकि कॉलेज एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित है, लेकिन इसके दानदाता देश के बाहर से भी आते हैं।"

ये भी पढ़ें

अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में है मोस्ट वांटेड
राष्ट्रीय
अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 10:29 pm

Hindi News / National News / अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.