अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि संस्थान ने छात्रों और अभिभावकों को धोखा देने के उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया। बता दें कि यह विश्वविद्यालय 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास आई20 कार विस्फोट के पीछे एक आतंकी मॉड्यूल में अपने तीन प्रोफेसरों की संलिप्तता के बाद जांच के दायरे में आया था