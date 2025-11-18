अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में है मोस्ट वांटेड

अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत (Photo-IANS)
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश समेत कई हाई-प्रोफाइल मामलों में मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि अनमोल को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बुधवार सुबह 10 बजे के आसपास भारत पहुंचने की उम्मीद है।
वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस की कई टीमें तैनात करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट में पेश करने के बाद उसे कौन हिरासत में लेगा, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अनमोल पर देशभर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र यह तय करेगा कि उसे पहले किस एजेंसी की हिरासत में लिया जाना चाहिए।
बता दें कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का वांटेड है। इसके अलावा एक्टर सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी अनमोल पर आरोप है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप है। अनमोल ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी धमकी दी थी।
अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया जा रहा है। हालांकि भारत में उसे कहां रखा जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका से अनमोल को भारत लाना, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपपत्र में अनमोल को 'हत्या का षड्यंत्रकारी' बताते हुए उसे वांछित आरोपी घोषित किया है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल फोन में कई वॉयस क्लिप मिले हैं, जो कि अनमोल से मेल खाते हैं। ऑडियो क्लिप में, अनमोल हत्या को अंजाम देने के निर्देश देता सुनाई दे रहा है।
