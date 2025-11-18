अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में है मोस्ट वांटेड

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश समेत कई हाई-प्रोफाइल मामलों में मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि अनमोल को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बुधवार सुबह 10 बजे के आसपास भारत पहुंचने की उम्मीद है।