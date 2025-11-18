CBI का एक्शन, रिश्वत लेने के आरोप में मणिपुर से सीनियर अकाउंटेंट गिरफ्तार

CBI की छापेमारी (File Photo)
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को इंफाल स्थित A&E कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लेखाकार (Senior Accountant) इरोम बिशोरजित सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
CBI सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने एक कर्मचारी की MACP (Modified Assured Career Progression) फाइल क्लियर करने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर CBI ने ट्रैप बिछाया और तय राशि में से आधी रकम (10,000 रुपये) लेते वक्त अधिकारी को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी के ठिकानों पर तलाशी चल रही है और जांच जारी है।
अक्टूबर में ही CBI ने गुवाहाटी में NHIDCL के कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गुवाहाटी, गाजियाबाद और इंफाल में छापेमारी के दौरान एजेंसी ने बरामद किया:
आरोपी ने असम में NH-37 (डेमोव-मोरान बाइपास) के 4-लेनिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनुकूल EOT (समय विस्तार) और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के बदले रिश्वत ली थी। दोनों आरोपियों को गुवाहाटी की विशेष CBI अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।
