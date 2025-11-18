CBI का एक्शन, रिश्वत लेने के आरोप में मणिपुर से सीनियर अकाउंटेंट गिरफ्तार

CBI सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने एक कर्मचारी की MACP (Modified Assured Career Progression) फाइल क्लियर करने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर CBI ने ट्रैप बिछाया और तय राशि में से आधी रकम (10,000 रुपये) लेते वक्त अधिकारी को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी के ठिकानों पर तलाशी चल रही है और जांच जारी है।