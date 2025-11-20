6 दिसंबर को रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की आधारशिला, TMC विधायक ने किया ऐलान

TMC विधायक हुमायूं कबीर ने दिया विवादित बयान (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। इस दिन सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कोलकाता में एक सभा को संबोधित करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था।
TMC विधायक ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह 6 दिसंबर को कोलकाता में TMC के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह शिलान्यास समारोह में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से भी कई लोग आएंगे।
उन्होंने कहा कि वे फुरफुरा शरीफ के मौलवी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के संस्थापक अब्बास सिद्दीकी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यौता देंगे। TMC नेता कबीर ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक साजिश थी। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में लगभग दो लाख लोग मौजूद रहेंगे। मुर्शिदाबाद ही नहीं, बल्कि उत्तर बंगाल और बीरभूम जिले से भी बहुत से लोग आएंगे।
टीएमसी विधायक ने आगे कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई थी, 1992 के दिन, हम हर साल 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बयान दे चुके हैं।
इससे पहले टीएमसी विधायक ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले नई पार्टी बनाने की धमकी दी थी। इसके अलावा, वे पार्टी के नेताओं पर भी बार-बार निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के खिलाफ भी आवाज उठाई थी।
