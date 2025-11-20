6 दिसंबर को रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की आधारशिला, TMC विधायक ने किया ऐलान

उन्होंने कहा कि वे फुरफुरा शरीफ के मौलवी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के संस्थापक अब्बास सिद्दीकी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यौता देंगे। TMC नेता कबीर ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक साजिश थी। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में लगभग दो लाख लोग मौजूद रहेंगे। मुर्शिदाबाद ही नहीं, बल्कि उत्तर बंगाल और बीरभूम जिले से भी बहुत से लोग आएंगे।