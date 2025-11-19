Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में हार के बाद लालू को एक और बड़ा झटका, करीबी को ED ने किया गिरफ्तार

Bihar Politics: ईडी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 19, 2025

लालू के करीबी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार

लालू के करीबी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। ED ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अरेस्ट किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह कारोबारी नहीं, बल्कि लालू परिवार के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की तरह काम करता था। 

‘6 दिन की हिरासत में भेजा’

ED ने बताया कि अमित कत्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया। वहीं गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। 

लालू के करीबी है अमित कात्याल

अमित कात्याल को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं उनका तेजस्वी यादव के साथ भी बेहतर संबंध है। दरअसल, अमित कात्याल का नाम लंबे समय से रियल एस्टेट और व्यावसायिक लेनदेन में विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है।

लालू परिवार को ट्रांसफर की कंपनी

अमित कात्याल के पास AK Infosystem नाम की एक कंपनी थी। लेकिन बाद में इसे लालू परिवार के जुड़े हुए लोगों को ट्रांसफर कर दी। वहीं यह बाद में उन जमीनों की मालिक बनी, जो जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ी थीं। बता दें कि इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी का भी नाम है। इसके अलावा अमित कात्याल भी सह आरोपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में जिस बंगले में तेजस्वी यादव ठहरते हैं, उसका कनेक्शन अमित कत्याल से है।

EOW ने मामला किया था दर्ज

बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसके बाद इस केस को ईडी ने अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। ईडी ने अमित को पिछले साल भी गिरफ्तार किया था।

लालू की बढ़ी मुश्किलें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। राजद ने महज 25 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम कम ही नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। वहीं अब अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस, बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
कांग्रेस ने 43 नेताओं को दिया नोटिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव में हार के बाद लालू को एक और बड़ा झटका, करीबी को ED ने किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार: नीतीश कुमार चुने गए जदयू विधायक दल के नेता, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुना

पटना

बिहार सरकार: आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी लिस्ट, जानिए कौन-कौन बन सकते हैं नए मंत्री

amit Shah
पटना

क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.