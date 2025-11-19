बिहार चुनाव में हार के बाद लालू को एक और बड़ा झटका, करीबी को ED ने किया गिरफ्तार

अमित कात्याल के पास AK Infosystem नाम की एक कंपनी थी। लेकिन बाद में इसे लालू परिवार के जुड़े हुए लोगों को ट्रांसफर कर दी। वहीं यह बाद में उन जमीनों की मालिक बनी, जो जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ी थीं। बता दें कि इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी का भी नाम है। इसके अलावा अमित कात्याल भी सह आरोपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में जिस बंगले में तेजस्वी यादव ठहरते हैं, उसका कनेक्शन अमित कत्याल से है।