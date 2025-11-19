बिहार चुनाव में हार के बाद लालू को एक और बड़ा झटका, करीबी को ED ने किया गिरफ्तार

लालू के करीबी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। ED ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अरेस्ट किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह कारोबारी नहीं, बल्कि लालू परिवार के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की तरह काम करता था।
ED ने बताया कि अमित कत्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया। वहीं गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
अमित कात्याल को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं उनका तेजस्वी यादव के साथ भी बेहतर संबंध है। दरअसल, अमित कात्याल का नाम लंबे समय से रियल एस्टेट और व्यावसायिक लेनदेन में विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है।
अमित कात्याल के पास AK Infosystem नाम की एक कंपनी थी। लेकिन बाद में इसे लालू परिवार के जुड़े हुए लोगों को ट्रांसफर कर दी। वहीं यह बाद में उन जमीनों की मालिक बनी, जो जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ी थीं। बता दें कि इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी का भी नाम है। इसके अलावा अमित कात्याल भी सह आरोपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में जिस बंगले में तेजस्वी यादव ठहरते हैं, उसका कनेक्शन अमित कत्याल से है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसके बाद इस केस को ईडी ने अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। ईडी ने अमित को पिछले साल भी गिरफ्तार किया था।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। राजद ने महज 25 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम कम ही नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। वहीं अब अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।
