बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस, बड़ी वजह आई सामने

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 89 सीट जीतकर बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 85 सीटें जीती है। लोजपा (आर) ने 19, हम ने 5 और आरएलएम ने 4 सीटें जीती। महागठबंधन में राजद ने 25, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। इसके अलावा CPI (ML) (L) ने 2, सीपीआई (एम) और आईआईपी ने एक-एक सीटें जीती।