Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद! ममता के विधायक को लगा बड़ा झटका, जानें मामला

किसान के एतराज के बाद भी उस जमीन पर मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू हो गई है। विधायक ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अपनी जान दे देंगे।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Nov 26, 2025

TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया

TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जिस जमीन पर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा था, उसके मालिक ने जमीन बेचने से मना कर दिया और कहा कि वह किसी को अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देगा।

किसान ने जमीन नहीं बेचने की कही बात

टीएमसी विधायक बेलडांगा निवासी ताजीमुद्दीन चौधरी की जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखना चाहते हैं। किसान के पास करीब 4 एकड़ जमीन है। वहीं किसान ने कहा कि वह जमीन नहीं बेचेगा। किसान ने बुधवार सुबह से ही जमीन की बाउंड्री मार्क करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जमीन में घुसने नहीं दिया जाएगा।

TMC विधायक ने तैयारी शुरू की

हालांकि किसान के एतराज के बाद भी उस जमीन पर मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू हो गई है। विधायक ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अपनी जान दे देंगे।

6 दिसंबर को किया जाएगा मस्जिद का शिलान्यास

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि बेलडांगा में कई जगहें हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को किया जाएगा। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। ज़िले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो लड़ाई भी होगी।

राज्यपाल ने दी चेतावनी

इसी बीच टीएमसी विधायक कबीर को राज्यपाल ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए सुलझा दिया है। 

शिलान्यास के लगे पोस्टर

वहीं मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों पर लिखा है- बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 

ये भी पढ़ें

Karnataka Crisis: 48 घंटे अहम, सोनिया-राहुल और मैं…सीएम बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
Karnataka Crisis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 10:02 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद! ममता के विधायक को लगा बड़ा झटका, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.