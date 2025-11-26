पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद! ममता के विधायक को लगा बड़ा झटका, जानें मामला

TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जिस जमीन पर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा था, उसके मालिक ने जमीन बेचने से मना कर दिया और कहा कि वह किसी को अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देगा।
टीएमसी विधायक बेलडांगा निवासी ताजीमुद्दीन चौधरी की जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखना चाहते हैं। किसान के पास करीब 4 एकड़ जमीन है। वहीं किसान ने कहा कि वह जमीन नहीं बेचेगा। किसान ने बुधवार सुबह से ही जमीन की बाउंड्री मार्क करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जमीन में घुसने नहीं दिया जाएगा।
हालांकि किसान के एतराज के बाद भी उस जमीन पर मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू हो गई है। विधायक ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अपनी जान दे देंगे।
विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि बेलडांगा में कई जगहें हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को किया जाएगा। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। ज़िले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो लड़ाई भी होगी।
इसी बीच टीएमसी विधायक कबीर को राज्यपाल ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए सुलझा दिया है।
वहीं मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों पर लिखा है- बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
