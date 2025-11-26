पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद! ममता के विधायक को लगा बड़ा झटका, जानें मामला

टीएमसी विधायक बेलडांगा निवासी ताजीमुद्दीन चौधरी की जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखना चाहते हैं। किसान के पास करीब 4 एकड़ जमीन है। वहीं किसान ने कहा कि वह जमीन नहीं बेचेगा। किसान ने बुधवार सुबह से ही जमीन की बाउंड्री मार्क करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जमीन में घुसने नहीं दिया जाएगा।