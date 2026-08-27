Nepal Flood: नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत में कैसी है तैयारी? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया

Nepal Flood India Alert: नेपाल में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसको लेकर भारत ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेपाल से आने वाली बाढ़ की लहर अगर गंडक नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ती है और बिहार व उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों को प्रभावित करती है, तो उससे निपटने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की तैयारियां पूरी हैं।