मुंबई में घायल पर्यटक की लोगों ने की मदद, सरकारी अस्पताल में मिला मुफ्त इलाज, बोला- ‘अमेरिका में लग जाते हजारों डॉलर’

पर्यटक ने दावा किया कि अमरीका में इस तरह के इलाज के लिए हजारों डॉलर तक खर्च हो सकते हैं। उसने वहां की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मामूली चोट के इलाज पर भी काफी ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे अनुभव में पर्यटक के लिए सिर्फ मुफ्त इलाज ही हैरानी की वजह नहीं रहा। चोट लगने के बाद अनजान स्थानीय लोगों का तुरंत मदद के लिए आगे आना और उसे अस्पताल तक पहुंचाना भी उसके लिए खास अनुभव रहा। उसने स्थानीय लोगों के व्यवहार और अस्पताल में मिले इलाज के लिए आभार जताया।