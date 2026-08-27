नेपाल आपदा: महाराष्ट्र के 80 पर्यटक फंसे, सिर्फ चार से ही हो पाया संपर्क, मंत्री ने हेल्पलाइन पर मांगी जानकारी

Nepal Flood News: नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ के बाद कम से कम 165 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की संख्या को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस भयानक आपदा में भारत के 300 से ज्यादा पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से कैलाश मानसरोवर और नेपाल भ्रमण पर गए करीब 80 पर्यटकों के भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे होने की आशंका है। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने सहायता और संपर्क के लिए 9321587143 और 1070 (टोल फ्री) हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।