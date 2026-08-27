पुणे: सावन में नॉन-वेज खाने को लेकर परिवार में हुआ झगड़ा, पिता ने बेटे की हत्या की, मां ने मिटाया सबूत

Pune Warje Malwadi Crime: पुणे के वारजे-मालवाड़ी इलाके में एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शराब के नशे में घर आए एक 30 वर्षीय युवक ने मटन पकाने की जिद की, जिसके बाद उसका अपने माता-पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने कथित तौर पर बेटे के सिर और चेहरे पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।