‘पापा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो…’, मौसी ने बताया क्या चाहता था कुनाल, संभाजीनगर घटना की इनसाइड स्टोरी

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर के कुनाल चांदगुडे (19) और उसके माता-पिता की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआत में इस घटना को आईफोन (iPhone) खरीदने की जिद्द से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इसके बाद जो खुलासे हुए उसने सभी को झकझोर दिया। इसी बीच अब कुनाल की मौसी कल्याणी बरडे के बयान से मामले में पारिवारिक तनाव, माता-पिता के बीच दूरी और बढ़ते गलतफहमियों का पहलू भी सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि कुनाल मासूम था, वह सिर्फ अपने माता-पिता मुरलीधर चांदगुडे व संगीता चांदगुडे में सुलह करवाना चाहता था।