Gen Z को एक्टर अरुण बख्शी की सलाह- ‘सरकार से सवाल करो, अपनी चिंता बताओ लेकिन प्यार से’, VIDEO वायरल

अरुण बख्शी एक जाने-माने एक्टर और सिंगर हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अरुण बख्शी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1981 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'सजाए मौत' से की थी। इसके बाद वो 'बलवान', 'चमत्कार' और 'क्योंकि' जैसी 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया है।